Londra’daki sürücüler asit saldırılarıyla karşı karşıya

Londra'da son aylarda suçlular, motosiklet sürücülerinin araçlarını çalmak için asit saldırıları düzenliyor.

Genellikle ıssız bölgelerde, yalnız başına ve geceleri uzun süre çalışan motokuryeler hedef alınıyor.

Asit saldırılarına maruz kalan sürücüler tedirginliklerini, "Bu saldırılar zihnimizde bir teröre neden oldu. Bugünlerde en büyük endişemiz bu" diyerek anlatıyor.

Saldırıya uğrayan sürücülerden biri de Jabed Hussain...

Hussain başından geçenleri anlatırken hala o anları yaşıyor. Geçen yaz kendisine vardiya değişimi bittiği anda saldırıldığını ve yüzünün aniden yanmaya başladığını söyleyen Hussain, yaşadığı acıyı "Nasıl hissettiğimi size anlatamam. Bir bebek gibi ağlıyordum.” diye anlatıyor.

Hussain’in fiziksel yaralanmalarının çoğu iyileşti, daha kötü yaralanmasını da başındaki kask engelledi. Ancak saldırının psikolojik izleri kaldı. "Şu anda hiç kimseye güvenmiyorum."diyen Hussain, kapılarını kilitleyerek sürekli bir korku içinde yaşadığını anlattı.

Geçen yıl yalnızca Londra'da 400 asit saldırısı kayıtlara geçti. Bu saldırıların ülke genelinde çok daha fazla sayıda olduğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA/TRT Haber