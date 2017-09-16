  • 16 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Londra'daki saldırının 18 yaşındaki faili yakalandı

BBC'nin haberine göre, Londra'da düzenlenen metro saldırısının faili 18 yaşındaki zanlı yakalandı.

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Londradaki saldırının 18 yaşındaki faili yakalandı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Parsons Green istasyonunda düzenlenen saldırının ardından ülke alarmda.

Polis, metroda 30 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının failinin yakalandığını ileri sürdü.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Dover kentinde yakalanan 18 yaşındaki zanlı, Londra'ya götürülüyor.

Ülkede güvenlik seviyesi,en üst düzey olan "kritik" seviyesine çekildi. 1000 silahlı polis, destek amacıyla Londra'ya çağrıldı.

Askerler de sokaklarda, metrolarda devriye gezmeye başladı. Buckhingham Sarayı, parlamento binası ve başbakanlık gibi kilit noktalarda önlemler sıkılaştırıldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "terör tehdidi seviyesinin" en yüksek seviyede tutulmaya devam edeceğini ifade etti.

Kritik seviyenin yakında başka bir saldırının daha düzenlenebileceği anlamına geldiği belirtiliyor.

Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "terörizme yenilmeyeceğiz" dedi.

Londra'da Cuma sabahı Parsons Green istasyonunda el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırının sorumluluğunu, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. 

Etiketler: londra saldırı, bbc, londra patlama, İngiltere, DEAŞ, theresa may
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