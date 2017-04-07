Londra'daki saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İngiliz polisi, 22 Mart'ta Londra'da yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan 31 yaşındaki Romanya vatandaşı Andreea Cristea'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Cristea, Westminster Köprüsü üzerinde saldırganın kullandığı araçla çarpması sonucunda Thames Nehri'ne düşmüştü.

Romanya'nın Londra Büyükelçisi Dan Mihalache, Cristea'nın erkek arkadaşının olayın yaşandığı gün genç kadına evlenme teklifi etmeyi planladığını aktarmıştı. Cristea, olay sırasında Londra'da turist olarak bulunuyordu.

Olay

Londra'da 22 Mart'ta öğle saatlerinde, ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, sonradan kiralık olduğu belirlenen aracı, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

Araçtan çıkarak parlamentonun bahçesine giren saldırgan, burada görevli bir polisi bıçaklayarak öldürmüş, çevrede bulunan diğer güvenlik görevlileri saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

İngiliz polisi saldırının failinin 52 yaşındaki Adrian Russell Ajao adlı İngiliz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.