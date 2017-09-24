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Londra'daki asitli saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltında

Birleşik Krallığın başkenti Londra'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen asitli saldırıyla ilgili 15 yaşında bir genç gözaltına alındı.

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Londradaki asitli saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltında

Birleşik Krallığın başkenti Londra'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen asitli saldırıyla ilgili 15 yaşında bir genç gözaltına alındı.

Birleşik Krallık polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın doğusunda Stratford'da yer alan Westfield alışveriş merkezinde bir grubun çevreye asit sıktığı belirtilerek, saldırıdan altı kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan üç kişinin yanık tedavisi gördüğü kaydedildi.

Öte yandan, saldırıyla ilgili 15 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı ifade edildi.

Etiketler: londra, asitli saldırı, alışveriş merkezi
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