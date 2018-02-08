Londra'da 'Zeytin Dalı Harekatı' anlatıldı

Türkiye'nin harekat ile amacının kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak ve Afrin'deki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek olduğunu anlatan Bilgiç, operasyonun uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin NATO ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları, müttefiklerini ve komşularını harekat ile ilgili bilgilendirdiğini ifade eden Bilgiç, harekat kapsamında sadece terör unsurlarının hedeflendiğini, sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

"Harekat terör unsurları temizlenene kadar sürecek." ifadesini kullanan Bilgiç, "Türkiye, ulusal güvenliği için önemli olan bu bölgede hiçbir terör örgütünün güvenli sığınak bulmasına müsamaha göstermeyecek." dedi.

Büyükelçi Bilgiç, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PYD/PKK unsurlarının Avrupa çapında düzenlediği ve zaman zaman şiddet içeren gösterilerin de PYD/PKK ile Suriye'deki PYD/YPG arasındaki bağlantıyı bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bilgiç, açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Toplantıda, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün PKK/PYD terör örgütünün dezenformasyon kampanyasına karşı hazırladığı kitapçık dağıtıldı.

Kaynak: AA