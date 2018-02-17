Londra'da Türk gencinin öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltında

İngiltere'nin başkenti Londra'da 19 yaşındaki Türk genci Hasan Özcan'ın bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Polis, Londra'nın doğusunda Dagenham ve Hornchurch semtlerindeki adreslerde kimlikleri açıklanmayan 15 ve 19 yaşlarındaki iki erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına aldığını açıkladı.

Açıklamada, görgü tanıklarına emniyet yetkilileriyle iletişime geçme çağrısı yinelendi.

Ne olmuştu?

Üniversitesi öğrencisi Hasan Özcan, Londra'nın doğusundaki Barking semtinde 3 Şubat gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ailesi, oğullarının daha önce de saldırıya uğradığını ve başından yaralandığını, saldırganların ise "delil yetersizliği" gerekçesi ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

