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Londra'da Trump protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Charlottesville kentinde yaşanan olaylar hakkındaki açıklamaları İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

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Londrada Trump protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Charlottesville kentinde yaşanan olaylar hakkındaki açıklamaları İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen gösteride katılımcılar, iş çıkışı kent merkezindeki ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

ABD başta olmak üzere dünya genelindeki tüm ırkçı olayları kınayan göstericiler, ellerinde "Irkçılığa, faşizme ve Trump'a hayır", "Nazilere hayır, bir daha asla!", "Charlottesville ile dayanışma" yazılı dövizler taşırken, "Irkçılığa karşı birleşin" yazılı pankart açtı.

Gösteride yapılan açıklamada, Trump ırkçılara destek vermekle suçlandı.

Charlottesville'deki olayda Heather Heyer'in hayatını kaybetmesi ile faşizm karşıtlarına yönelik saldırının "Donald Trump Amerikası'nın şok edici gerçekliği" olduğu belirtilen açıklamada, "Silahlı milislerin kente hükmettiğinin ve sokaklarda siyahilerin dayak yediğinin görüldüğü bir günde Trump'ın, Amerikalı faşistlerin saldırılarını kınamakta başarısız olması şok edici." ifadesi kullanıldı.

Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterisini protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heather Heyer adlı bir kadın yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planı üzerine aşırılık yanlısı ırkçı grupların düzenlediği protesto gösterilerine karşı ırkçılık karşıtı grupların da protesto yapmasıyla olaylar büyürken kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü. Bu ülkenin yaralarını sarmalıyız. Bu yaraların tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Herkes bu sorunların çözümünü istiyor ve biz de bu sorunun bir an önce çözümü için her türlü adımı atacağız." demişti.

Trump'ın açıklamaları, ABD basını başta olmak üzere birçok kesim tarafından Trump'ın ırkçı grupları doğrudan hedef almadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Trump açıklamalarının tepki çekmesinin ardından son açıklamasında, ırkçılık için "şeytan" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler: Trump, protesto, londra
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