  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.449
    EURO 4.13
  • BIST 110423.11
    ALTIN 145.094
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Londra'da şüpheli çanta alarmı

Londra'da şüpheli çanta alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro ve tren istasyonu şüpheli çanta ihbarı nedeniyle tahliye edildi

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Londrada şüpheli çanta alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro ve tren istasyonu şüpheli çanta ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Londra'nın yoğun olarak kullanılan tren ve metro istasyonu Euston, şüpheli çanta alarmı üzerine boşaltıldı.

Ulaşım polisi, bir ihbar üzerine istasyonun tahliye edildiğini ve ilgili ekiplerin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı mesajlarda, yere düşen bir bavuldan çıkan dumanın yolcular arasında paniğe yol açtığı yer alıyor.

Çok sayıda metro ile şehirlerarası hattın geçtiği istasyona girmek üzere olan trenler durduruldu. AA

Etiketler: İngiltere, londra
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER