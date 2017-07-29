  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Londra'da siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü

İngiltere'de siyahi genç Rashan Charles'ın gözaltında ölümü protesto edildi.

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Londrada siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü

İngiltere'de siyahi genç Rashan Charles'ın gözaltında ölümü protesto edildi.

Londra'nın doğusunda Kingsland Caddesi'nde geçen hafta polisin kovalaması sonucu bir dükkana giren ve burada gözaltına alındıktan bir saat sonra hastanede yaşamını yitiren Charles'ın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, akşam saatlerinde olay yerinin yakınında toplandı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ile gösteriler arasında arbedenin yaşandığı protestoda, göstericiler zaman zaman polise çeşitli cisimler fırlattı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteriyi, Londra emniyeti havadan helikopterle takip etti.

İngiliz polisi, 22 Temmuz sabahı erken saatlerde ekiplerin durdurmak istedikleri bir araçtan inen Charles'ın, polisin çağrısına uymayarak, Kingsland Caddesi üzerindeki bir dükkana girdiğini, bu sırada ağzına bir obje atarak bunu yutmaya çalıştığını, gencin ardından dükkana giren polis memurunun Charles'ın ağzındaki maddeyi çıkarmaya çalıştığı, ancak gencin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve bir saat sonra hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu da (IPCC) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Londra'nın doğusunda 15 Haziran'da aracının içinde gözaltına alınan 25 yaşındaki Edir Frederico Da Costa da, polisin güç ve gaz kullanması sonucu hayatını kaybetmişti.

Etiketler: rashan charles, İngiltere, londra, londra protesto
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