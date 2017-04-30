Londra'da 'Kutlu Doğum' programı düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" ana temasıyla gerçekleştirdiği "2017 Kutlu Doğum" programı kapsamında, İngiltere'nin başkenti Londra'da etkinlik düzenlendi.

Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak her yıl nisan ayında çeşitli etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışında da muhtelif etkinliklerle kutlanıyor.

Bu yılki teması "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlenen "2017 Kutlu Doğum" programı kapsamında Londra'nın kuzeyinde yer alan Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Walthamstow bölgesindeki Walthamstow Belediye Sarayı'nın konferans salonunda düzenlenen etkinlik çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de Londra'daki etkinlik için hazırlanan görüntülü mesajı yayımlandı.

Görmez: Güven sorunu yaşanıyor

Görmez mesajında, Londra'daki programa katılımının aylar öncesinden planlandığını ancak programa katılamadığından dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.

Bu yılki Kutlu Doğum Haftası'nın temasına vurgu yaparak, dünyada güven bunalımı yaşandığını ve insanların birbirine güvenmemeye başladığını söyleyen Görmez, "Güven toplumları olmadığımız için güvenlik toplumlarına dönüştük. Her yere kameralar döşeniyor. Bütün insanların her şeyi kaydediliyor. Bir ülkeden bir ülkeye giderken siz karşılaştığınız tabloyu düşündüğünüzde, güven toplumları olmaktan ne kadar uzaklaştığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Görmez, dünyanın güven kaybına uğradığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akarsularımız, denizlerimiz, yiyeceklerimiz, toprağımız, teneffüs ettiğimiz hava dahi bir güven sorunu yaşıyor. Öbür taraftan İslam coğrafyasına baktığımızda, çok daha büyük acılarla karşı karşıyayız. İman toplumları eman kaybetti. İslam toplumları selam ve barışı kaybetti. İşte bütün bunlardan dolayı bilhassa ülke olarak, millet olarak biz de Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşadığımız o ihanet, saldırı, darbe teşebbüsünden sonra kendi ülkemizde de dünyanın tüm masumlarına umut olmuş tarih boyunca ve bugün de umut olmaya devam eden kendi ülkemiz de güven bunalımı yaşıyor. Toplumsal güvenimiz zedelendi."

Dr. Fatih Koca'nın şefliğindeki ilahi korosunun ilahiler seslendirdiği programda ayrıca 2010 Dünya Kuran-ı Kerim güzel okuma birincisi hafız Ali Tel Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı.

Programa, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Han, ülkedeki çeşitli derneklerin temsilcileri ve her yaş grubundan çok sayıda vatandaş katıldı.