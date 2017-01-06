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Londra'da hava kirliliği erken doğum oranlarını yükseltiyor

İngiltere'nin başkentinde, hava kirliliği 2017'nin ilk haftası bitmeden AB'nin belirlediği yıllık limit aştı

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Londrada hava kirliliği erken doğum oranlarını yükseltiyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da hava kirliliği 2017’nin ilk haftasında Avrupa Birliği’nin (AB) belirlediği yıllık limiti aştı.

Londra’nın artan hava kirliliği problemi Lambeth’deki Brixton Caddesi’nde gerçekleştiren ölçümlerin ardından tekrar gündeme geldi. King’s College Hava Kalitesi Ağı’nın yayımladığı raporda hava kirliliğine neden olan nitrojen dioksit konsantrasyonu değerlerinin Londra’da AB’nin koyduğu limitin fazlasıyla üzerinde olduğu belirtildi.

Çevre gönüllüleri bunun üzerine asıl problemin trafikten doğan kirlilik olduğuna dikkat çekerek, hükümetten dizel kullanımının yasaklamasını talep etti.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, etkin bir hava kalitesi stratejisi ile Londra’nın hava kirliliği probleminin üstesinden gelmeye çalışacaklarını kaydetti. Hedeflerinin Londra’yı dünyanın en temiz ve çevreci şehirlerinden biri yapmak olduğu belirten Han, konuyla ilgili son yıllarda kaydedilen gelişmeye dikkat çekti.

İngiltere’nin önde gelen çevreci topluluğu Yeryüzünün Arkadaşlarının (Friends of the Earth) verilerine göre ülkede hava kirliliği yılda yaklaşık 40 bin erken doğum vakasının yaşanmasına neden oluyor.

Etiketler: londra, AB, hava kirliliği, kings college hava kalitesi ağı
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