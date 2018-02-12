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Buradasınız : » » 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulununca Londra'daki City Havalimanı kapatıldı

2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulununca Londra'daki City Havalimanı kapatıldı

Londra merkezine en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

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2. Dünya Savaşından kalma bomba bulununca Londradaki City Havalimanı kapatıldı

Uzmanlar, Londra City Havalimanı pistinin yakınlarındaki Kral 5. George Rıhtımı'nda yapılan inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti.

Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle City Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturuldu.

Havalimanı yönetiminin polis, donanma ve Newham ilçe belediyesi ile işbirliği içinde bombanın güvenli bir şekilde etkisizleştirilmesi için çalıştığı açıklandı.

Londra'nın şehir merkezine en yakın havalimanı olan City Havalimanı, 1987'de eski bir rıhtım bölgesinin dönüştürülmesiyle inşa edilmişti.

City, Londra'daki altı uluslararası havalimanı içinde en fazla yolcu trafiğine sahip beşinci havalimanı.

Kaynak: DHA

Etiketler: londra, City Havalimanı, bomba
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