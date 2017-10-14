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Londra'da çikolata fuarı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki fuar çikolata severlerin ilgi odağı oldu.

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Londrada çikolata fuarı

Pablo Picasso’nun “Ağlayan Kadın”ından Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa’sına, Edvard Munch'ın “Çığlık”ından
Van Gogh'un "Yıldızlı Geceleri"ne… Bu ünlü tabloların reprodüksiyonları İngiltere'nin başkenti Londra'daki fuarda meraklıların beğenisine sunuldu.

Ziyaretçiler çeşit çeşit çikolataların tadına bakma imkanını da buldu. Fuarda, etli, peynirli çikolatalar gibi sıradışı tatlar da vardı. Meraklı akınına uğrayan fuarda, çikolata ve şekerlemelerden yapılan ayakkabılar ilgi uyandıran ürünler arasındaydı.  

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