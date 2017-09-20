Londra saldırısındaki üçüncü şüpheli gözaltına alındı

Birleşik Krallık polisi, geçen hafta cuma günü Londra metrosunda yaşanan bombalı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tahmin edilen üçüncü kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, bu akşam yerel saatle 19.08'de (TSİ 21.08), 25 yaşındaki bir erkeğin terör yasası kapsamında adanın Galler bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltının, Galler'in Newport kentindeki adrese yapılan baskında gerçekleştiği belirtilirken, polisin adresteki aramalarına devam ettiği kaydedildi.

Olaya ilişkin baştılan soruşturmanın hızlı şekilde yürütüldüğünü ifade eden polis, saldırıdan bu yana önemli yol katettiklerini, 3 gözaltının yanı sıra toplam 4 farklı adreste aramaların sürdüğünü belirtti.

Bombayı vagona bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışılıyor

Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro treninde meydana gelen bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonlarda cumartesi günü gözaltına alınan 18 ve 21 yaşlarındaki iki erkeğin sorguları ise devam ediyor.

İngiliz emniyeti, güvenlik kamerası kayıtlarından ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirlenen bombayı vagona bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Parsons Green istasyonunda cuma sabahı yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) metro vagonuna bırakılan el yapımı patlayıcı infilak etmişti.

İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.