Londra metrosundaki kapatılan istasyonlar yeniden açıldı

Londra'nın merkezinde bulunan ve silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine kapatılan Oxford Circus ile Bond Street metro istasyonları hizmete açıldı.

Londra polisi ile İngiliz Ulaştırma Polisi'nden (BTP) yapılan ortak açıklamaya göre, yetkililer bölgede ateş edildiğine dair herhangi bir delil bulamadı.

Silahlı polis memurlarının halen bölgede olduğu bildirilen açıklamada, çevredeki binalarda bulunanlara, oldukları yerde kalmaları, sokakta olanlara ise Oxford Caddesi'nden ayrılmaları tavsiye edildi.

Polis ayrıca bölgenin halen güvenlik kordonu altında tutulduğunu ve arandığını hatırlattı.

Oxford Circus metro istasyonunda yerel saatle 16.37'de (TSİ 19.37) ateş sesleri duyulması üzerine polise yardım çağrısı gelmiş, civarda bulunanlar sosyal medya platformlarından halkın panik içerisinde kaçıştığına ilişkin paylaşımlarda bulunmuş, Oxford Circus ile Bond Street metro istasyonları kapatılmıştı.

Oxford Circus istasyonu, kentin ünlü alışveriş alanı Oxford Caddesi ve eğlence mekanları üzerinde bulunuyor.