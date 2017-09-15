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Londra metrosunda patlama

Londra metrosunda sebebi henüz anlaşılamayan bir patlama meydana geldi. Olayın meydana geldiği Parsons Green İstasyonu'na ambulanslar sevk edildi.

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Londra metrosunda patlama

İngiltere'nin başkenti Londra metrosundaki bir tren hattında patlama meydana geldiği bildirildi.

İngiliz basını, kentin batısındaki Parsons Green İstasyonu'nda patlama yaşandığını ve ardından da yangın çıktığını duyurdu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda ise trenin arkasında bulunan beyaz bir kabın patladığı, trenden çıkanların yüzlerinin yandığı belirtildi.

Trenden dumanların yükselmesiyle istasyon boşaltıldı ve söz konusu hatta seferlere ara verildi.

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.

Etiketler: Parsons Green İstasyonu, Londra metrosunda patlama, londra
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