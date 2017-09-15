Londra metrosunda patlama: 18 yaralı

Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green metro istasyonunda yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) bir metro treninde patlama yaşandı.

Patlamanın ardından yangın çıkarken, olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve ambulanslar da sevk edildi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda trenin arkasında bulunan beyaz bir kabın patladığı, trenden çıkanların yüzlerinin yandığı belirtildi.

Patlamanın sebebi el yapımı patlayıcı

Ulusal Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley, bu sabah yaşanan patlamayla ilgili İngiltere Emniyeti Scotland Yard önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rowley, yapılan ilk incelemelere göre, metro trenindeki patlamanın "el yapımı patlayıcının infilak etmesi" sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

Rowley, olayda 18 kişinin yaralandığını hatırlatarak, birçok yaralının alev yanığı sebebiyle tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

Soruşturmanın yüzlerce dedektifle hızlı şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Rowley, istasyonlardaki kameraların incelendiğini, polisin soruşturmasının İngiltere iç istihbaratı MI5 tarafından da desteklendiğini kaydetti.

Rowley, Londralıların sakin ancak dikkati olması gerektiği uyarısında bulunarak, delil toplanması çerçevesinde olaya ilişkin bilgisi olanların, görgü tanıklarının veya görsel kayıt tutanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

18 kişi yaralandı

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada ise 18 kişinin patlamada yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı veya sağlık durumlarının ciddi seviyede olmadığı vurgulandı.

"İnsanlar panik halindeydi"

Görgü tanıklarının, sosyal medyada olay yerinden paylaştığı bazı fotoğraflarda vagonun içinde alev almış plastik bir kovanın olduğu fark ediliyor. Ancak kovanın bulunduğu vagonda ciddi bir hasar görülmüyor.

Görgü tanığı ise bölgede patlama sesinin ardından havaya plastik kokusunun yayıldığını ve insanların çığlık atarak trenden inmeye çalıştığını söyledi.

Görgü tanığı, "Ciddi şekilde yaralanan kimseyi görmedim ancak insanlar panik halindeydi, çığlık atıyor ve ağlıyorlardı." dedi.

Patlamanın nedeni el yapımı patlayıcı

Ulusal Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley, bu sabah yaşanan patlamayla ilgili İngiltere Emniyeti Scotland Yard önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rowley, yapılan ilk incelemelere göre, metro trenindeki patlamanın "el yapımı patlayıcının infilak etmesi" sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

Rowley, olayda 18 kişinin yaralandığını hatırlatarak, birçok yaralının alev yanığı sebebiyle tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

Soruşturmanın yüzlerce dedektifle hızlı şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Rowley, istasyonlardaki kameraların incelendiğini, polisin soruşturmasının İngiltere iç istihbaratı MI5 tarafından da desteklendiğini kaydetti.

Rowley, Londralıların sakin ancak dikkati olması gerektiği uyarısında bulunarak, delil toplanması çerçevesinde olaya ilişkin bilgisi olanların, görgü tanıklarının veya görsel kayıt tutanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Parsons Green'de yaralananlar ve bu terör olayına cesurca müdahalede bulunan acil servis görevlileriyle aynı hissiyatı paylaşıyorum." dedi.

Bu arada Başbakanlık, May'in gün içinde olayla ilgili acil kabine toplantısına (Cobra) başkanlık edeceğini duyurdu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın da sosyal medya hesabı Twitter'dan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kullandığı sert dil dikkati çekti.

Trump, "Londra’da zavallı bir terörist tarafından bir saldırı daha. Bunlar, Scotland Yard'ın (İngiltere Emniyeti) nazarında, hasta ve deli olarak nitelendirilen insanlar. Proaktif olunmalı! ABD'ye seyahat engeli daha geniş, daha katı ve özel olmalı ancak aptalca, bu siyasal bakımdan doğru olmazdı!” ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı metro hattının Earls Court-Wimbledon ve Ealing Broadway-Turnham Green bölümlerindeki seferler askıya alınırken, istasyon ve civarındaki yollar da polisin soruşturması kapsamında kordon altında tutuluyor.

Londra'da 7 Temmuz 2005'te, 4 intihar eylemcisi 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef almış, bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmiş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı.

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.