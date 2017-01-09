Londra metrosunda grev

Londra metrosunda çalışan görevlilerin işten çıkarılma ve bilet gişeleri ile ilgili problemlerden dolayı başlattığı grev 24 saattir devam ediyor.

Metro çalışanlarının grevi nedeniyle tüm metro hatlarında aksamalar yaşanırken özellikle merkez semtlerdeki birçok metro istasyonunun kapalı olması yüzünden diğer istasyonların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası (RMT) ile Maaşlı Ulaşım Çalışanları Birliğinin (TSSA) destek verdiği grevin tüm hatları olumsuz etkilemesiyle Londralılar, evlerinden iş yerlerine gitmek için sabah erken saatlerde metro dışındaki alternatif ulaşım yollarına yöneldi.

Alternatif ulaşım yolu olarak otobüs, bisiklet ve nehir taşımacılığına yönelen başkentlilerden bazıları iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Milyonlarca kişiyi etkileyen grev süresince ulaşımın aksamaması için yaklaşık 100 ek otobüs seferi konuldu. Grev sebebiyle yollara dökülen Londralılar, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştururken, başkentin yollarında da yoğunluk yaşandığı dikkati çekti. Bazı metro istasyonlarındaki kalabalık nedeniyle istasyonlar boşaltıldı.

Londra Ulaşım Kurumu (TFL), istasyonlardaki bilet gişelerinin kapatılması ve reform planlarıyla ilgili sendikalarla görüşmelere devam etmek istediğini ifade etse de planlarını gerçekleştirmedeki ısrarını sürdürüyor. Kurum, kesintilerle yıllık 50 milyon sterlin tasarrufta bulunmayı hedefliyor.

Sendikalar da TFL'nin planları çerçevesinde 800'den fazla çalışanın işini kaybettiğini vurgulayarak planların yarattığı sorunlara çözüm bulmak üzere görüşmeleri sürdüreceklerini bildiriyor. Sendikalar özellikle TFL'nin reform planlarının, metro güvenliği standartlarını tehlikeye attığını savunuyor.

İngiliz hükümeti, ülke ekonomisindeki bütçe açığını gidermek için kamu sektörü başta olmak üzere birçok alanda kesintilere gidiyor. Kesintiler işten çıkarmaları da beraberinde getiriyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çok sayıda kişi ulaşımını metroyla sağlıyor. Grevin akşam son bulmasıyla metro ulaşımının yarın normale dönmesi bekleniyor.