  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Londra metrosu saldırısına ilişkin gözaltı sayısı artıyor

Saldırıyla ilgili operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

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Londra metrosu saldırısına ilişkin gözaltı sayısı artıyor

Birleşik Krallık polisi, geçen hafta Londra metrosunda düzenlenen bombalı terör saldırısı kapsamında gözaltına alınanların sayısının altıya yükseldiğini bildirdi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın güneyindeki Thornton Heath'te 17 yaşında bir erkeğin saldırıyla ilgili gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan kişilerle bağlantılı beş adresteki aramaların devam ettiği de kaydedildi.

Soruşturma kapsamında son olarak dün Galler'in güneyindeki Newport kentinde 48 ve 30 yaşlarındaki iki erkek, daha önce de 25, 21 ve 18 yaşlarında üç erkek gözaltına alınmıştı.

Parsons Green istasyonunda cuma günü yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) metro vagonuna bırakılan el yapımı patlayıcı infilak etmişti.

İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

Etiketler: londra metrosu, saldırı, gözaltı sayısı
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