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Buradasınız : » » Londra, cinayet oranında New York'u geçti

Londra, cinayet oranında New York'u geçti

Nüfusları birbirine yakın olan Londra ve New York arasındaki cinayet oranlarında bir ilk yaşandı. Londra'da Şubat ayında New York'tan fazla cinayet işlendi.

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Londra, cinayet oranında New Yorku geçti

New York ve Londra Emniyet Müdürlüklerinin aylık cinayet takviminden alınan verilere göre, Şubat ayında Londra'da 15, New York'ta ise 14 cinayet vakası yaşandı. Ocak ayında Londra'da 8, New York'ta 18 cinayet işlenmişti.

Londra'da Mart ayında 22 bıçaklı ve silahlı saldırı olduğu kaydedilirken, bu sayı New York'ta 21 oldu. 

Londra Belediyesi, başkentte düzenlenen bıçaklı saldırılardan "derin endişe duyduğunu" açıkladı. Ancak Londra Emniyet Müdürlüğü de Londra Belediyesi de şehrin "dünyadaki en güvenli kentlerden biri olmaya devam ettiğini" söyledi.

Londra'da cinayetlerin artması nedeniyle endişeli olduğunu açıklayan İngiltere Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü ise, "Çalışma arkadaşlarımızla artışın nedenini ve bu trajedileri engellemek için neler yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: AFP

Etiketler: new york, londra, cinayet
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