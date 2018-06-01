Londra Belediye Başkanı'ndan hükümete PKK çağrısı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Han, Aziziye Camisi'nde iftara katıldı.

Han, Türk vatandaşlarının kentin ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına yaptığı katkıyı övdü.

“Londralı” diye nitelendirdiği Türklerin Londra’nın “dünyanın en muhteşem kenti olmasına yardım ettiğinden bahsetti.

"Türk toplumu girişimci"

Sadık Han, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olarak geride bıraktığı 2 yılda Türk vatandaşlarının da desteğini arkasında hissettiğini söyledi.

“Türkler de Londra’daki diğer azınlıkların yaşadığı sorunların büyük bölümünü yaşıyor. Tıpkı diğer topluluklar gibi onlar da ucuz barınma, çocukları için eğitim ve iş ihtiyacı içinde. Türk toplumu ayrıca girişimci de. Belediyenin onlara ihtiyaç duydukları desteğin verilmesini sağlamaya çalışıyorum.”

"Polis tüm nefret suçlarına sıfır tolerans gösteriyor"

Türklerin de ülkedeki Müslüman toplumun parçası olarak İslamofobi'nin hedefi haline geldiğinden bahseden Han şöyle devam etti:

“Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadele ediyoruz. Londra polisi tüm nefret suçlarına karşı sıfır tolerans gösteriyor. Aziziye Camisi'nin de yer aldığı Hackney ilçesi güzel bir örnek teşkil ediyor. Türkler birer Londralı olarak belediyeyle, bölge milletvekilleriyle ve benimle örnek bir iş birliği içinde kentin yaşamına katkı sağlıyor.”

"Bu tür grupların yasal boşlukları kullanması kabul edilemez"

Kentte terör örgütü PKK yandaşlarının zaman zaman yaptığı gösterilere göz yumuluyor.

Londra Polis Teşkilatı kendisine bağlı olan Sadık Han, terör yandaşlarına müsamaha gösterilmemesi taraftarı.

“Bu konuda gayet açık bir tutumum var. Bu tür grupların yasal boşlukları kullanması kabul edilemez. Bir grup, terör listesine girmiş ise bunun üyesi olmak da yasa dışı hale gelir. Bu durumda biz de harekete geçeriz, polis de harekete geçiyor. Bu grup yasal boşluklardan yararlanıyorsa, bence hükümetin ve İçişleri Bakanının bu yasal boşlukları gidermek için harekete geçmesi önem taşıyor.”

"Trump'ın yaptığı şeyler bildiğimiz ABD'yi yansıtmıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz'da Londra'yı ziyaret edecek.

Daha önce kamuoyu önünde Trump ile polemiğe giren Han'ın ziyareti nasıl karşılayacağı da merak konusu. Sadık Han ziyareti şöyle değerlendirdi:

“İngiltere ve ABD’nin her zaman özel bir ilişkisi oldu. Amerikan kültürünü, halkını ve Londra’ya yaptıkları katkıları memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak korkarım ki ABD Başkanı Trump'ın söylediği ve yaptığı bazı şeyler bizim bildiğimiz ABD’yi yansıtmıyor.”

"İslam karşıtı paylaşım için özür dilemeliydi"

Trump’ın geçen yıl aşırı sağcı “Önce Britanya” (Britain First) örgütünün bir yöneticisinin İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaştığını hatırlattı.

“Trump’ın 'Önce Britanya' gibi ırkçı bir grubun, toplumlar arasına nefret ekmeye çalışan aşırı sağcı bir grubun mesajını paylaşması doğru değildi. Bundan dolayı özür dilemeliydi.”

"Hem Amerikalı hem Müslüman olmakla iftihar eden insanlar var"

Sadık Han'a göre, Trump, hem Batılı, hem de Müslüman olunamayacağını, Müslüman olmak ile Batılı değerlerin uzlaşmayacağını düşünüyor.

“Bence Trump, yanlış düşünüyor. Burada hem Londralı, hem de Müslüman olmakla iftihar eden insanlar yaşıyor. ABD’de de hem Amerikalı hem Müslüman olmakla iftihar eden insanlar var. Eğer Londra’ya gelirse, burada çeşitliliğin ve farklılığın zaaf değil, bir kuvvet olduğunu kendi gözleriyle görür diye ümit ediyorum.”

Aziziye Camisi'ndeki iftar davetine Han'ın yanı sıra Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran ile Türk toplumunun ve bölgedeki Yahudi ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA