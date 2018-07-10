Liderlerin sosyal medya karnesi belli oldu

951 hesabın incelendiği Twiplomacy adlı çalışmanın sonuçlarına göre Twitter'da yaklaşık 52 milyon takipçiyle ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en çok takip edilen dünya lideri oldu.

Trump’ı 47 milyon takipçiyle Papa Franciscus ve kişisel hesabında 42 milyon, resmi hesabında da 27 milyon takipçisi bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabı dünyada zirvede

Rapora göre, yaklaşık 13 milyon takipçisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya liderleri arasında Twitter'da en çok takipçiye sahip dördüncü lider oldu. Bu sonuçla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı Avrupa'da zirvede.

Raporda yer alan diğer önemli veriye göre Periscope yayınlarındaki etkileşimlerde Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı dünyada birinci sırada yer aldı.

Yine raporda dikkat çeken bir başka ayrıntı da Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl içinde başlattığı ve Twiplomacy’nin “Diplomatik İnovasyon“ diye takipçilerine duyurduğu ‘İşitme Engellilere Yönelik’ yayınları içeren @engelsizbestepe hesabı.

Kaynak: TRT Haber