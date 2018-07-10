  • 10 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.709
    EURO 5.53
  • BIST 96274.69
    ALTIN 190.077
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Liderlerin sosyal medya karnesi belli oldu

Liderlerin sosyal medya karnesi belli oldu

Medya ve halkla ilişkiler uzmanı Burson Marsteller şirketinin hazırladığı ‘Twiplomacy 2018’ raporu yayınlandı. Rapor devlet başkanlarının Twitter etkinliklerini ölçmeyi planlıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Liderlerin sosyal medya karnesi belli oldu

951 hesabın incelendiği Twiplomacy adlı çalışmanın sonuçlarına göre Twitter'da yaklaşık 52 milyon takipçiyle ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en çok takip edilen dünya lideri oldu. 

Trump’ı 47 milyon takipçiyle Papa Franciscus ve kişisel hesabında 42 milyon, resmi hesabında da 27 milyon takipçisi bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabı dünyada zirvede

Rapora göre, yaklaşık 13 milyon takipçisiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya liderleri arasında Twitter'da en çok takipçiye sahip dördüncü lider oldu. Bu sonuçla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı Avrupa'da zirvede.

Raporda yer alan diğer önemli veriye göre Periscope yayınlarındaki etkileşimlerde Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabı dünyada birinci sırada yer aldı.

Yine raporda dikkat çeken bir başka ayrıntı da Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl içinde başlattığı ve Twiplomacy’nin “Diplomatik İnovasyon“ diye takipçilerine duyurduğu ‘İşitme Engellilere Yönelik’ yayınları içeren @engelsizbestepe hesabı.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER