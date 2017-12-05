Liderlerden Kudüs için telefon trafiği

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınıp taşınmayacağı konusundaki kararını çarşamba günü açıklayacak.

Açıklama beklenirken Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüştü.

Abbas'ın sözcüsünün verdiği bilgiye göre Trump, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma niyetinden bahsetti.

Abbas ise tehlikeli sonuçları konusunda Trump'ı uyardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili kararını Çarşamba günü ilan edeceğini açıkladı.

Trump, seçim kampanyası sırasında Tel Aviv'deki Amerikan elçiliğini Kudüs'e taşıma vaadinde bulunmuştu.

Göreve başlayınca da kararını 6 ay ertelemişti.

Bu süre doldu, ancak hala Trump'tan bir açıklama yok.

Beyaz Saray kaynakları, "açıklama önümüzdeki günlerde gelecek" demekle yetindi.

Amerikan medyası ise Trump'ın, büyükelçiliğin taşınmasına karar vereceğini iddia ediyor.

Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

Görüşmede Ürdün Kralı'nın, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını gerçekleştirecek kapsamlı çözüm çerçevesinin dışında herhangi bir karar alınmasına dair tehlikeler konusunda uyarıda bulunduğu ve "Kudüs'ün bölgede ve dünyada barış ile istikrarın anahtarı" olduğunu vurguladığı belirtildi.

Böyle bir kararın Ortadoğu'nun güvenliği ve istikrarı üzerinde tehlikeli yansımaları olacağına dikkati çeken Kral Abdullah, bu durumun Müslümanlar ve Hristiyanların duygularını tahrik edeceğini ve ABD yönetiminin barış sürecini devam ettirme gayretlerini zayıflatacağını dile getirdi.

Kral Abdullah, Abbas'la görüştü

Kral Abdullah'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı arayarak ülkesinin Kudüs'teki tarihi ve köklü haklarını korumak için Filistinlilere desteğini ilettiği ve bu kararın etkilerine karşı el ele çalışmanın zorunluğuna işaret ettiği kaydedildi.

Trump-Sisi görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda Kudüs konusunu görüştü.

Sisi'nin görüşmede, "Mısır'ın, uluslararası referanslar ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde Kudüs'ün yasal statüsünün korunması konusundaki değişmez tutumunu" ifade ettiği aktarıldı.

Sisi ayrıca, "Ortadoğu'da barış fırsatını zayıflatacak adımlarla bölgedeki durumu karmaşıklaştırmamak için çalışılması gerektiğini" dile getirdi.

Putin-Abbas görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası" ile ilgili görüştü.

Putin görüşmede, "Rusya, Kudüs'ün statüsü dahil olmak üzere tüm tartışmalı konular için Filistin ve İsrail arasında doğrudan görüşmelerin derhal başlamasını destekliyor." dedi.

Görüşmede tarafların ayrıca, ekim ayında Kahire'de imzalanan ve Filistin'in birliğini sağlamlaştırmaya yönelik Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmanın önemini vurguladıkları kaydedildi.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya'nın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve Doğu Kudüs'ün ise gelecekteki bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine inandığı duyurulmuştu.

Uluslararası tepkiler tırmanıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü, " Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi, Arap ve İslam dünyasına savaş açmasıdır." açıklamasını yaptı.

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Trump'ın Amerikan Büyükelçiliğini Kudüse taşıması fikrine karşı olduğunu belirtti.

Arap Birliği ve Suudi Arabistan, Amerika'nın planları hakkında derin kaygı duyduklarını bildirdi.

Avrupa Birliğide kararın olası vahim sonuçları konusunda Trump'ı uyardı.

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, kararın dünyanın büyük bölümünde kamuoyunu etkileyeceğine dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Washington'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası" ile ilgili görüştü.

Putin'in Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ortadoğu'daki sorunları ve Kudüs'ün statüsü ile ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Putin "Rusya, Kudüs'ün statüsü dahil olmak üzere tüm tartışmalı konular için Filistin ve İsrail arasında doğrudan görüşmelerin derhal başlamasını destekliyor." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Trump'tan alacağı kararın sonuçlarını düşünmesini istedi.

Kaynak: TRT Haber/ AA