Liderler Suriye'de çözüm için Soçi'de buluşuyor

Suriye’nin geleceği için büyük önem taşıyan zirve, üç liderin katılımıyla bugün saat 16.00’da Soçi’de gerçekleşecek.

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin tek gündemi ise Suriye’deki geçiş süresi olacak.

Zirvede, Suriye’de siyasi çözümün sağlanması için atılacak adımlar, şiddetin azaltılması için alınacak önlemler, terör örgütleriyle mücadele ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi başlıklar ele alınacak.

Bu görüşme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 gün arayla ikinci kez Rusya’ya gitmiş olacak.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da dün Soçi’de Rusya ve İran mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.

Genelkurmay başkanlarının gerçekleştirdiği görüşmede Suriye’deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede işbirliği ve Suriye'de oluşturulan çatışmasızlık bölgeleri ele alındı.