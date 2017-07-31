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Libya'daki Temsilciler Meclisi'nden İtalya'ya uyarı

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), insan kaçakçılığıyla mücadele için Libya kara sularına deniz gücü gönderme kararı alan İtalyan hükümetine uyarıda bulundu.

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Libyadaki Temsilciler Meclisinden İtalyaya uyarı

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), insan kaçakçılığıyla mücadele için Libya kara sularına deniz gücü gönderme kararı alan İtalyan hükümetine uyarıda bulundu.

TM'nin resmi internet sayfasında yayımlanan Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nin açıklamasında, yasa dışı göçmenlerle mücadele adı altında İtalyan deniz gücünün Libya kara sularında bulunmasına izin verilmesinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Bu kapsamda İtalya ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasında yapılan anlaşmanın, "Libya'nın iç işlerine askeri müdahale" anlamı taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir bahaneyle Libya egemenliğinin ihlal edilmesinin sonuçlarına karşı İtalya'yı uyarıyoruz." denildi.

Açıklamada, ayrıca General Halife Hafter komutasındaki orduya Libya egemenliğini koruma çağrısı yapıldı.

İtalya'da Başbakan Paolo Gentiloni liderliğindeki Bakanlar Kurulu, 28 Temmuz'da, insan kaçakçılarıyla mücadele ve Libya Sahil Güvenlik güçlerine destek için Libya'nın Akdeniz açıklarına deniz gücü gönderme kararı almıştı.

Gentiloni, daha önce Serrac ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Libya makamlarının, insan kaçakçılığıyla mücadele için İtalya'dan deniz gücü gönderilmesini talep ettiğini açıklamıştı.

Etiketler: İtalya, Libya, asker, uyarı
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