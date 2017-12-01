Libya'daki sığınmacıların sayısı 1 milyona ulaşmış olabilir.

"Libya'da 400 bin sığınmacı var, bu sayı 1 milyona çıkabilir."

Uyarıyı yapan Uluslararası Göç Örgütü sözcülerinden Leonard Doyle.

Doyle, Trablus'un batısındaki Sabratha kentindeki gayriresmi gözaltı merkezindeki sığınmacıların nakledilmesi sonucu, ortalama 5-6 bin civarında sığınmacının bulunduğu gözaltı merkezlerindeki sayının 15 binlere dayandığını aktardı.

Doyle, 400 bin sığınmacıyı kayıt altına aldıklarını, gerçekte ise bu sayıyı 700 bin ila 1 milyon olarak tahmin ettiklerini söyledi.

BM sığınmacıları uçakla eve yolluyor

Leonard Doyle, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, IOM'in gönüllü geri dönüş programı kapsamında Libya'daki 14 bin sığınmacının hava yoluyla ait oldukları ülkelere taşındığını söyledi.

Yıl sonuna kadar 15 bin sığınmacıyı daha hava yoluyla ülkelerine götüreceklerini anlatan Doyle, Libya'daki gözaltı merkezlerine getirilen sığınmacı sayısında son haftalarda sert bir yükseliş olduğunu belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj idün yaptığı açıklamada, resmi verilere göre, Libya'ya 24 ülkeden gelen sığınmacı sayısının 500 bini geçtiğini duyurmuştu.

AA