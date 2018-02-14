  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.799
    EURO 4.69
  • BIST 115068.16
    ALTIN 162.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda dün durdurulan uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Libyadaki Mitiga Havalimanında uçuşlar tekrar başladı

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yakınlardan gelen patlamaya benzer sesler nedeniyle dün akşam saatlerinde durdurulan uçuş trafiği bu sabah itibarıyla normale döndü.

Hava yolu şirketlerinin yolcu işlemlerini yaptığı ve Tunus'a bir sefer gerçekleştirildiği aktarıldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı "Caydırıcı Güç" adlı birimin sözcüsü Ahmed bin Salim, dün akşam yaptığı açıklamada, havaalanı yakınlarındaki seslerin patlama sesi olmadığını, silah kullanılması ya da havai fişek atılması nedeniyle bu seslerin duyulduğunu belirtmişti.

Mitiga Havalimanı'nda geçen ay da çevredeki çatışmalar nedeniyle uçuşlar bir süre durmuş, ancak daha sonra yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: uçuş, trablus, mitiga havalimanı, Libya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER