Libya'daki Mitiga Havaalanı'nda çatışma

Emiyet kaynaklarından alınan bilgiye göre çatışma, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı'nın güvenliğinden sorumlu UMH'ye bağlı "Caydırıcı Güç" (Kuvvatu'r-Rad'ı) ile havaalanının kontrolünü ele geçirmeye çalışan Tacura bölgesinden Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı silahlı bir grup arasında gerçekleşti.

Ağır silahların kullanıldığı çatışmaların hala devam ettiği kaydedildi.

Uçuşlar durduruldu

Uluslararası Mitiga Havaalanı ve çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle uçuş trafiğinin durdurulduğu, havaalanı çalışanları ile yolcuların tahliye edildiğini belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı yakınındaki El-Gararat bölgesinde 16 Ekim 2017'de de çatışmalar yaşanmış, olaylar nedeniyle iptal edilen uçak seferleri çatışmaların durmasının ardından ancak iki gün sonra yapılabilmişti.

Kaynak: AA