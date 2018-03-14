Libya'daki 16 bin göçmen ülkesine döndü

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bu yılın ilk iki ayında Libya'daki kamplarda kalan 16 bin göçmeni "gönüllülük" esasına göre ülkelerine geri gönderdiklerini ifade etti.

Libya'daki kamplarda geriye yaklaşık 4 -5 bin göçmenin kaldığını belirten Mogherini, birkaç ay içinde kampların tamamen boşaltılmasını umduğunu söyledi.

CNN International, 14 Kasım'da, Libya'nın başkenti Trablus'ta Afrikalı göçmenlerin köle pazarında satıldığı iddiasını destekleyen görüntüler yayınlamış, 12 göçmenin kişi başı 400 avroya yakın fiyatla satıldığı öne sürülmüştü.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maitig de yoğun tepkiler üzerine olayın araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Siyasi karışıklıklara sahne olan Libya, Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçişinde önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Her yıl ülkelerindeki çatışmadan kaçan onbinlerce kişi daha iyi koşullarda yaşama hayaliyle Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA