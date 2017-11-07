Libya'da yine göçmen faciası yaşandı

Göçmenlerin trajedisi bitmiyor.

Libya açıklarında iki ayrı kuruluşa bağlı ekiplerin operasyonu sırasında karışıklık yaşandı. Bu sırada Libya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı bir geminin bölgedeki manevraları bazı göçmenlerin denize düşmesine neden oldu.

Olay sırasında denize düşen ve kurtarılamayan biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, açıklamasında, göçmenlerin ölümünden Libya Sahil Güvenlik ekiplerini sorumlu tuttu.

Libya donanması ise, Sea Watch'in müdahalesinin kaosa ve göçmenler arasında karışıklığa yol açtığını iddia etti.

Akdeniz'de düzensiz göçün en aktif güzergahlarından olan Libya ile İtalya arasındaki bölümünde, geçen yıl 5 bini aşkın göçmen, denizi geçmek isterken hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber