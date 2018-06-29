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Libya'da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan tekne battı

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yaklaşık 100 göçmeni taşıyan botun battığı, 14 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

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Libyada yaklaşık 100 göçmeni taşıyan tekne battı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyüp Kasım yaptığı açıklamada, sahil koruma birliklerinin batan tekneden 14 kişinin kurtarıldığını, söz konusu teknede bulunanların uyrukları ile ilgili henüz bilgilerinin olmadığını söyledi. 

Kasım, teknenin başkent Trablus'un doğu sahillerinin açıklarında battığını belirtti. 

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor.

Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: libya sahil güvenliği, Libya, göçmen
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