Libya'da Ulusal Petrol Kurumu üretime yeniden başlıyor

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Ra's Lanuf, Sidra, Ez-Zuveytine ve El-Harika petrol limanlarını kendilerine teslim etmesinin ardından söz konusu limanlardaki mücbir sebep halinin kaldırılması kararı alındığı belirtildi.

Petrol limanlarındaki üretim ve ihracaatın bugün aşamalı olarak normale döneceği kaydedilen açıklamada, Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanullah'ın ifadelerine de yer verildi.

Daha fazla şeffaflık ve petrol gelirlerinin adil dağıtımı çağrısında bulunan Sanullah, adil dağıtım konusunda ulusal bir diyalog oturumu yapılması gerektiğini vurguladı.

Petrol limanları sorunu

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 26 Haziran'da, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç edilen limanların Trablus'taki UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini duyurmuştu.

Ülkedeki petrol üretiminin büyük çoğunluğunun ihraç edildiği Petrol Hilali bölgesindeki kriz sonrası tüm petrol ve türevlerinin ihracatı durmuştu.

Limanların Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesinden sonra Avrupa Birliği (AB), Trablus'a bağlı petrol kurumu otoritesi dışında yürütülen satışa itiraz edeceğini duyurmuştu.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

Kaynak:AA