Libya'da peş peşe bombalı saldırı: 27 ölü

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bir caminin önünde bombalı araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Saldırılarda 50 kişi de yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Ölenler arasında üst düzey istihbarat yetkilisi var

Güvenlik kaynakları ise saldırıda Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Soruşturma ve Tutuklama Bölük Komutanı Ahmed el-Feyturi'nin de hayatını kaybettiğini, yine bu meclise bağlı Libya Genel İstihbarat Servisi Casuslukla Mücadele Bölümü Sorumlusu El-Mehdi el-Fellah'ın yaralandığını açıkladı.

Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi önünde cemaatin çıkışı sırasında bombalı iki araç patlatılmıştı.

Temsilciler Meclisine bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Said Milad, saldırıyla önemli bir şahsiyetin hedef alınması ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Kaynak: AA