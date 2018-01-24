  • 24 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.641
  • BIST 118400.06
    ALTIN 162.468
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Libya'da peş peşe bombalı saldırı: 22 ölü

Libya'da peş peşe bombalı saldırı: 22 ölü

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde düzenlenen iki bombalı saldırıda ölü sayısı 22'ye çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Libyada peş peşe bombalı saldırı: 22 ölü

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bir caminin önünde bombalı araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Saldırılarda yaralanan 21 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Güvenlik kaynakları ise saldırıda Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Soruşturma ve Tutuklama Bölük Komutanı Ahmed el-Feyturi'nin de hayatını kaybettiğini, yine bu meclise bağlı Libya Genel İstihbarat Servisi Casuslukla Mücadele Bölümü Sorumlusu El-Mehdi el-Fellah'ın yaralandığını açıkladı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi önünde cemaatin çıkışı sırasında bombalı iki araç patlatılmıştı. 

Temsilciler Meclisine bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Said Milad, saldırıyla önemli bir şahsiyetin hedef alınması ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Libya bombalı saldırı, Libya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER