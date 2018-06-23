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Libya'da kaçırılan 3 Türk işçi özgürlüklerine kavuştu

Libya Ubari'de 3 Kasım 2017'de kaçırılan 3 Türk işçi Başbakanlığın girişimiyle 233 gün sonra serbest bırakıldı.

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Libyada kaçırılan 3 Türk işçi özgürlüklerine kavuştu

Libya'da 3 Türk işçi, 3 Kasım 2017'de kaçırılmıştı. Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan Başbakanlığın girişimiyle özgürlüklerine kavuştu. 

Başbakanlık, "Vatandaşlarımızın ailelerine kavuşturulacak olmasından memnuniyet duuyuyoruz" dedi. 

"Libya makamları ile işbirliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar sonucu sağsalim kurtarılan vatandaşlarımızın en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulmaktadır."

Başbakan Binali Yıldırım, bu akşam mühendislerin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi verdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Kaynak: AA, TRT Haber, AFP

Etiketler: Libya, işçi
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