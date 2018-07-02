Libya'da iki limandan daha petrol ihracatı durduruldu

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Petrol Hilali Bölgesi'nde stratejik öneme sahip Sidra ve Ra's Lanuf limanlarıyla ilgili atılan adıma benzer şekilde, kontrolden çıkan iki limandan daha petrol ihracatının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki limanların "Genel Komuta" (Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler) tarafından sürekli kapatılmasına karşı daha önce de uyarıda bulunulduğu hatırlatıldı.

"Yükleme için gelen iki gemi Hafter güçlerince engellendi"

Ulusal Petrol Kurumu'nun ülkede yerel ve uluslararası yasalar çerçevesinde arama, üretim ve ihracattan sorumlu uluslararası tanınmış tek otorite olduğunu belirten açıklamada, Libya halkının çıkarları doğrultusunda görevlerini yerine getirmelerine izin verilmesi konusunda Hafter güçlerine çağrı yapıldı.

Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sunallah da, son iki günde Ez-Zuveytine ve El-Harika petrol limanlarına yükleme için gelen iki gemiyi Hafter güçlerinin engellediğini belirtti.

Sevkiyata engel olunmasından dolayı petrol depolama tesislerinin dolduğunu ifade eden Sunallah, bu nedenle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari geçen hafta Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç limanlarının Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini söylemişti.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor.

Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

Kaynak: AA