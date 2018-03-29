Libya'da ihtiyacı olan ailelere TİKA'dan 7 tonluk yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Trablus'un Hay Endülüs şehrindeki kamplarda yaşayan ailelere, Libya Sosyal İşler Bakanlığı Trablus Hay Endülüs Şubesi iş birliğiyle yardım paketleri dağıttı.

Yardım paketlerinin içerisinde yağ, makarna, ton balığı, peynir ve süt gibi temel gıda maddeleri var.

Libya'nın muhtelif bölgelerinde süren iç çatışmaların etkisiyle Kikla, Sebha, Bingazi, Tigi ve Verşafane gibi şehirlerinden birçok ailenin yurtlarını terk ederek daha güvenli buldukları Trablus'a sığındıkları belirtildi.

Kaynak: AA