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Buradasınız : » » Libya'da ihtiyacı olan ailelere TİKA'dan 7 tonluk yardım

Libya'da ihtiyacı olan ailelere TİKA'dan 7 tonluk yardım

Dünyanın birçok yerine insani yardım götüren TİKA, Libya'da yaşayan ihtiyaç sahibi 200 göçmen aileye 7 ton gıda yardımı yaptı.

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Libyada ihtiyacı olan ailelere TİKAdan 7 tonluk yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Trablus'un Hay Endülüs şehrindeki kamplarda yaşayan ailelere, Libya Sosyal İşler Bakanlığı Trablus Hay Endülüs Şubesi iş birliğiyle yardım paketleri dağıttı.

Yardım paketlerinin içerisinde yağ, makarna, ton balığı, peynir ve süt gibi temel gıda maddeleri var.

Libya'nın muhtelif bölgelerinde süren iç çatışmaların etkisiyle Kikla, Sebha, Bingazi, Tigi ve Verşafane gibi şehirlerinden birçok ailenin yurtlarını terk ederek daha güvenli buldukları Trablus'a sığındıkları belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: TİKA, Libya, gıda yardımı
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