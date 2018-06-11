Libya’da Hafter güçleri yeni bölgeleri ele geçirdi

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin desteklediği Hafter'e bağlı Es-Saika özel güçleri bölgedeki operasyonlara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Derne Savunma Güçleri"nin elinde bulunan, kentteki ana liman, El-Bahri caddesi, Korneş yolunda denetimin sağlandığı belirtildi.

"Evinize dönün" çağrısı

Hafter Güçleri Sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş nedeniyle başka yerlere göçen Derne halkının Silahlı kuvvetler tarafından güvence altına alındıktan sonra evlerine dönmelerini" istedi.

Halife Hafter'e bağlı güçler, geçen cumartesi "Derne Savunma Güçleri"nin elindeki Şeyha el-Garbiyye bölgesini ele geçirmişti.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.

Hafter güçleri ise dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin elinden almak için mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.

Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.

Hafter'e bağlı güçlerin 28 Mayıs'ta Derne kentinin batı girişi ile kent çevresindeki bazı bölgeleri kontrol altına aldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA