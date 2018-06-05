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Libya'da Hafter güçleri, Derne kentinin yüzde 75'ini ele geçirdi

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, Derne kentinin yüzde 75'ini ele geçirdi.

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Libyada Hafter güçleri, Derne kentinin yüzde 75ini ele geçirdi

Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Derne operasyonu kapsamında kentin yüzde 75'inde kontrolün sağlandığını ifade etti.

Mismari, kentin bazı bölgelerinde kendilerine ait birlikler ile Derne Savunma Güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Çatışmalarda 9 kişi öldü

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentte taraflar arasında yaşanan çatışmalarda, Hafter'e bağlı güçlerden 3 kişi yaşamını yitirdi, 13'ü yaralandı.

Derne Savunma Güçlerinin sözcüsü Muhammed el-Mansuri de çatışmalar sırasında kendilerine mensup 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Derne kentine operasyonda ikinci aşama

General Halife Hafter, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Derne kentine yönelik operasyonun ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.

Hafter güçleri ise dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinden almak için geçen mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.

Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.

Kaynak: AA

Etiketler: Libya
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