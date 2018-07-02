Libya'da hafta sonu 200'den fazla göçmen öldü

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü olan Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Trablus'un doğusunda alabora olan küçük bir lastik bottaki 41 göçmen kurtarıldı.

Açıklamaya göre, Cuma günü insan tacirlerinin kullandığı "son derece tehlikeli" bir tekne benzer bir kazada alabora oldu ve aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 103 göçmen hayatını kaybetti.

Libya sularında hafta sonu meydana gelen kazalarda toplam 204 göçmenin öldüğü aktarılan açıklamada, bu yıl Akdeniz genelinde yaşamını yitiren toplam sığınmacı sayısının da bini aştığı belirtildi.

Açıklamada, Libya Sahil Güvenliği'nin bu yıl şimdiye kadar küçük teknelerle Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yaklaşık 10 bin sığınmacıyı geri çevirdiği kaydedildi.

Libya sahillerindeki göçmen ölümlerinde alarm verici artış

IOM Genel Direktörü William Lacy Swing, "Kurtarılan ve Libya Sahil Güvenliğince kıyıya geri döndürülen göçmenlerin durumunu birinci elden görmek üzere bu hafta bir kez daha Libya'ya gideceğim" dedi.

IOM Libya Misyon Şefi Othman Belbeisi de, "Akdeniz'de Libya sahilleri açıklarında son günlerde göçmen ölümlerinde alarm verici artış olduğu" uyarısı yaptı.

Göçmenlerin yüzde 95'i Afrikalı

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen var.

Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

Kaynak: AA