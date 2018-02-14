  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Libya'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü

Libya'nın batısındaki Beni Velid kentinde göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Kazada, 22 göçmen hayatını kaybetti, 78 göçmen yaralandı.

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Libyada göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü

Beni Velid Belediyesi Yerel Konsey Başkanı Ali En-Nakarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollarla giren farklı uyruklardan yaklaşık 100 göçmeni taşıyan kamyonun, kentin güneyinde Es-Seddede ile El-Karara bölgelerini bağlayan yolda devrildiğini söyledi.

Kazada 22 göçmenin hayatını kaybettiğini, 78'inin yaralandığını belirten Nakarat, kazanın aşırı hız nedeniyle gerçekleşmiş olma ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

Nakarat, yaralıların tedavisi için Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı ve Başkanlık Konseyi ile irtibata geçtiklerini, ayrıca güvenlik biriminin kazaya ilişkin soruşturma başlattığını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Libya, göçmen
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