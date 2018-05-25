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Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20'den fazla yaralı

Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

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Libyada bombalı saldırı: 6 ölü, 20den fazla yaralı

Libya Merkezi Emniyet Birimi Sözcüsü Tarık el-Harraz, Bingazi'nin merkezinde Cemal Caddesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda aralarında bir küçük çocuğun da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının Uluslararası Suriye Sanatları Sanayi Fuarı yakınında düzenlendiğini belirten Harraz, "Saldırıyı düzenleyen terör örgütleri, dünyaya Bingazi'nin güvenli olmadığı mesajını vermek istiyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor." dedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Libya, Bingazi, bombalı saldırı
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