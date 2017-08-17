  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Libya açıklarında yasa dışı göçmen operasyonu

Hums kenti açıklarında bir şişme bot içinde 106 yasa dışı göçmen yakalandı.

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Libya açıklarında yasa dışı göçmen operasyonu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, başkent Trablus'un 120 kilometre doğusunda El-Hums kenti açıklarında bir şişme bot içindeki 106 yasa dışı göçmenin yakalandığını duyurdu.

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Eyüp Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hums'taki güvenlik güçlerinin, kentin 20 mil kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda 6'sı kadın, ikisi çocuk 106 göçmenin yakalandığını bildirdi.

Kasım, Afrika uyruklu olan göçmenlerin gerekli kontrollerden geçirildikten sonra Göçle Mücadele Şubesine teslim edildiğini aktardı.

Etiketler: Libya, hums
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