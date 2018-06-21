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Libya açıklarında 301 göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı donanmanın 301 göçmeni kurtardığı bildirildi.

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Libya açıklarında 301 göçmen kurtarıldı

Libya donanmasından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un 60 kilometre doğusunda yer alan El-Karaboli açıklarında 301 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Motorları bozulan 2 bottan kurtarılanlardan 46'sının çocuk, 3'ünün kadın olduğu ifade edilen açıklamada, göçmenlerin farklı 12 Afrika ülkesinden olduğu, insani ve tıbbi yardımın ardından başkent Trablus'ta Tarik es-Seka'da yer alan sığınma merkezine teslim edildikleri aktarıldı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç nedeniyle Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Libya, göçmen
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