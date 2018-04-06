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Libya açıklarında 202 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil güvenlik güçlerinin, Libya açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen 202 kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.

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Libya açıklarında 202 kaçak göçmen kurtarıldı

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin başkent Trablus açıklarında düzenlediği operasyonlarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu farklı uyruklardan 202 yasa dışı göçmeni kurtardığı aktarıldı.

Siyasi karışıklıklara sahne olan Libya, Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçişinde önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Her yıl ülkelerindeki çatışmadan kaçan onbinlerce kişi daha iyi koşullarda yaşama hayaliyle Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

Kaynak: AA

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