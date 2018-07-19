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Libya açıklarında 156 göçmen kurtarıldı

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusu El-Hums açıklarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 156 göçmen kurtarıldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:53





