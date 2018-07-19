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Libya açıklarında 156 göçmen kurtarıldı

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusu El-Hums açıklarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 156 göçmen kurtarıldı.

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Libya açıklarında 156 göçmen kurtarıldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Libya Hums kenti açıklarında 10'u çocuk, 24'ü kadın 156 göçmenin kurtarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, farklı Afrika ülkelerinin uyruğunu taşıyan göçmenlerin gerekli gıda ve tıbbi yardımın yapılmasının ardından Hums'taki barınma merkezine götürüldüğü aktarıldı.

Libya'da göçmen sayısı yarım milyonu aştı

Libya'da önceki gün de Karaboli kenti açıklarında 34'ü kadın, 12'si çocuk 165 göçmen kurtarılmıştı.

Avrupa'da daha iyi yaşam şartları hedefiyle Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan yasa dışı göçmenlerin sayısında artış gözlenirken, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: trablus, Libya, göçmen
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