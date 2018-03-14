  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Libya açıklarında 119 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında 119 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Deniz Kuvvetleri, ülkenin batı sahili açıklarında 119 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

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Libya açıklarında 119 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'da batı sahili açıklarında kurtarılan göçmenlere ilişkin Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nden yazılı açıklama yapıldı.

"Aralarında Mısır, Senegal ve diğer Afrika ülkelerinden 11 kadın, 2 çocuğun da olduğu 119 yasa dışı göçmen kurtarıldı."

Açıklamada, insani ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin önce Trablus Deniz Üssü'ne, daha sonra ise "Tacura Sığınma Merkezi"ne gönderildiği kaydedildi.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

Kaynak: AA

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