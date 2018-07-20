Libya AB'nin mülteci kampı planını reddetti

İtalya, geçen ay 2015 yılından itibaren sayıları 2 milyonu bulan mültecilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve mültecilerin Avrupa ülkelerinden kabul alamama sorununu çözmek için Afrika’da mülteci kampı kurulmasını önermişti.

Libya, mültecilerin güvenli olmayan teknelerle Afrika’dan Avrupa’ya geçişlerinde önemli bir noktada bulunuyor.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac Alman Gazetesi Bild’e verdiği röportajda “Biz, Avrupa Birliği’nin almak istemediği mültecilerin Libya’da barındırılması fikrine kesinlikle karşı çıkıyoruz” dedi.

Diğer yandan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Sahil Güvenlik Güçleri’nin mültecilere yardım eden İnsani yardım görevlilerine ataş açtığı iddiasını da reddederek, “Her gün yüzlerce kişiyi Libya sahillerinde kurtarıyoruz. Bunu devam ettirebilmemiz için daha fazla yardıma ihtiyacımız var” dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 18 Temmuz’a kadar Avrupa’ya deniz yolu ile giriş yapan mülteci sayısı bu sene 51 bin 782, 2017’de 110 bin 189 ve 2016’da 244 bin 722 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Komiserlik ayrıca, yılın başından itibaren Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken ölen mülteci sayısının 1490 olduğunu duyurdu.

Kaynak: Reuters, AP