  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Liberya'da meçhul hastalık 9 can aldı

Batı Afrika Ülkesi Liberya'da henüz teşhisi konulamayan hastalık nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Liberyada meçhul hastalık 9 can aldı

Batı Afrika Ülkesi Liberya'da henüz teşhisi konulamayan hastalık nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Francis Kateh, ülkenin güneydoğusunda daha önce görülmemiş bir hastalık nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Katey, sağlık görevlilerinin hastalığın nedenini belirlemek için ölenlerden alınan numunelerin incelendiğini bildirdi.

Aynı hastalığın belirtilerini gösteren 8 kişinin de karantinaya alındığını aktaran Kateh, bu hastalıktan ölenlerin cenazelerine katılanlardan da herhangi bir şüphe halinde sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu hastalıktan hayatını kaybedenlerin kusma, yüksek ateş ve ishal gibi Ebola belirtilerini gösterdikleri bildirildi.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2015'te yaşanan salgında 28 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış, 11 bin 315 kişi hayatını kaybetmişti. 

Etiketler: Batı afrika, liberya, ebola, hastalık, karantina
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