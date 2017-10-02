Liberya'da devlet başkanlığı seçimine sayılı günler kaldı

Liberya'da 10 Ekim'de düzenlenecek devlet başkanı seçimine sayılı günler kala, 20 adaydan bazıları dikkati çekiyor.

Batı Afrika kıyısında yer alan, kuzeybatıda Sierra Leone, kuzeyde Gine, doğuda Fildişi Sahili'ne komşu Liberya'da halk kısa süre içinde devlet başkanı seçimi ve genel seçim için sandık başına gidecek.

"Özgürlerin toprağı" anlamına gelen Liberya, geçmişte köleleştirilmiş Afrika asıllı Amerikalıların "özgür çocukları" tarafından kurulmuş bir ülke olmasıyla öne çıkıyor.

Afrika'nın sömürge yönetimi görmemiş tek ülkesi ve kıtanın en eski cumhuriyeti Liberya, son dönemde iki iç savaşa sahne olsa da bugün bu zor günleri geride bırakmış görünüyor.

Ülkede, 2005'teki seçimde halk tarafından belirlenen ilk kadın Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'ın anayasa gereği görev süresinin tamamlanmasıyla yeni devlet başkanının belirlenmesi için 10 Ekim'de sandık başına gidilecek.

İki kez başkanlık koltuğuna oturan Sirleaf, kadının toplum içindeki rolünün güçlendirilmesine katkılarından dolayı 2011'de Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılmıştı.

Bazı uzmanlar, sandıktaki yarışla ilgili, mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai ve eski futbol yıldızı Weah George Manneh'in seçimin favori adayları olduğu ve sonucun herkesi şaşırtabileceği yorumunu yapıyor.

Seçimde yarışacak 20 adaydan sadece ikisi ülke gündemini meşgul ederken, diğer adaylar basında bile çok fazla yer almıyor.

Özellikle Devlet Başkan Yardımcısı Boakai, ana muhalefetten Demokratik Değişiklik için Koalisyon Partisi lideri ve futbol yıldızı Weah George Manneh kampanyaların öne çıkan isimleri olarak gösteriliyor.

Ünlü futbol yıldızının eğitimi tartışılıyor

Ülkede 2005'teki devlet başkanı seçiminde de aday olan ve mevcut başkan Sirleaf ile kıyasıya yarışan ünlü futbolcu Manneh, sandıktaki yenilgisine rağmen bu seçimde de iddiasını sürdürüyor.

Paris Saint-Germain, Milan ve Bayern Münih gibi takımlarda da top koşturan Manneh, devlet başkanı koltuğuna oturmak istiyor.

Rakipleri ise Manneh'in, ülkenin başına geçebilecek eğitim seviyesine sahip olmadığını savunuyor.

Eski futbol yıldızı, ülkenin resmi dili İngilizceyi çok iyi konuşamadığı ve sadece futbol okuluna gittiği gerekçesiyle bazı kişiler tarafından eleştirilse de kendisi yüksek lisans yaptığını iddia ediyor.

Boakai rakiplerine meydan okuyor

Eski Devlet Başkan Yardımcısı Boakai ise iki hafta önce düzenlediği mitingde, seçimden galip çıkacağını söyleyerek rakiplerine meydan okudu. En güçlü rakibi Manneh için de "Futbolcu devlet başkanı olamaz." ifadesini kullanan Boakai, Kansas Devlet Üniversitesi mezunu. Boakai 1983-1985 yılları arasında Devlet Başkanı Samuel Doe döneminde Tarım Bakanlığı görevini de üstlendi.

Öte yandan, Liberya Eski Futbol Yıldızlar Başkanı Dionysius Sebwe de basına yaptığı açıklamada, ülkenin demokrasisinin hassas olduğunu belirterek "Vatandaşlar oy verirken insanın niteliğine, tecrübesine ve olgunluğuna bakarak oy versin. Biz Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'ya destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Senatodaki 19 üye de Boakai'ye desteğini bildirdi.

Seçimin finansmanında zorlandılar

Liberya Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) bir süre önce yaptığı açıklamada, yaklaşık 4,5 milyonluk nüfusa sahip ülkede devlet başkanının yanı sıra Temsilciler Meclisinin de belirleneceği seçimlerin finansman sorunu olduğunu duyurdu.

NEC Başkanı Lamin Lighe, Liberya'da devlet başkanlığı seçimi ile genel seçimlerin bu ay yapılabilmesi için 45 milyon dolara ihtiyaç olduğunu ve bu paranın bir kısmının Liberya yönetimi tarafından temin edildiğini, Avrupa Birliği, İsviçre ve Uluslararası Seçim Sistemi Vakfının da seçim sürecine destek sözü verdiklerini vurguladı.

Ülkedeki siyasi yapı

Liberya'da yasama organı, Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşuyor. Temsilciler Meclisine 73 kişi oy çoğunluğuna göre 6 yıllığına, Senatoya ise 30 kişi 9 yıllığına seçiliyor.

Ülkenin devlet başkanı doğrudan halk tarafından 6 yıl için belirlenirken, bu kişi en fazla iki dönem (12 yıl) görev yapabiliyor. 1989'dan 2003'e kadar aralıklarla 14 yıl süren iç savaşta 250 bin kişinin hayatını kaybettiği Liberya'da, Ekim 2005'te BM gözetiminde seçimlere gidilmiş, ikinci turda oyların yüzde 59,4'ünü alan Ellen Johnson-Sirleaf Devlet Başkanı seçilmişti. Ellen Johnson-Sirleaf göreve Ocak 2006'da başlamıştı.

Son olarak, 8 Kasım 2011'de gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerde Sirleaf oyların yüzde 90,7'sini almış ve Devlet Başkanı makamına oturmuştu.